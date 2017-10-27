Самоубийство 14-летней девочки во Львове могло произойти из-за нехватки родительского внимания (видео)

Во Львове 14-летняя девочка выпрыгнула с 15-го этажа своего дома и оставила после себя записку со словами ненависти к родителям. Трагедия произошла в спальном районе.

Как говорится в сюжете ТСН, Жанну воспитывали бабушка и дедушка. Когда девочка решилась на жуткий шаг, их дома не было. Бабушка как раз поднималась в лифте – опоздала на несколько минут. «Мама в Крыму живет с другим мужем, злоупотребляла спиртными напитками. Мое предположение, что дед и баба очень мало уделяли ей внимания – у них дача, она сама дома была», - говорит сосед Фаддей Пенхерский.

Люди из дома утверждают, что девочка была одинока и не общительная, ни с кем не общалась, друзей у нее не было. «Была спокойной, уравновешенной, немного замкнутой. И, как правило, такие дети проходят без внимания и классных руководителей, и соответствующих служб, потому что они не буйные», - признает руководитель Франковского отдела полиции Василий Довганич. В школе же добавляют, что училась девочка хорошо, а признаков депрессии учителя и одноклассники не замечали.

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Специалисты-психологи уверены, что беда случилась из-за нехватки родительского внимания. Обычно дети своим поведением сигнализируют об этом – даже у полных, вроде бы вполне благополучных семьях, по словам психолога, очень не хватает общения между родителями и детьми.

«Показывают такие средние данные, что родители общаются со своими детьми в среднем 17,5 минут в день. За целый день. И какого рода это общение: ты ел – не ел, какие у тебя оценки в школе, почему мусор не вынесен», - говорит Игорь Корниенко. Специалист предостерегает, что общение является искусством, которому нужно учиться, и советует родителям говорить со своими детьми минимум час в день. И делать это с глазу на глаз, а не вскользь, например, моя посуду.