В Киеве горел "дом Арбузова", из-за которого произошел конфликт между Коханивским и Качмалой (видео)

Причина конфликта Николая Коханивского, которого пытался взять на поруки Игорь Мосийчук, и Руслана Качмалы, горела минувшей ночью в столице.

Здание на окраине, известное как "дом Арбузова", загорелось где-то в 3:30 утра, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Суды над задержанными представителями «ОУН» спасли жизнь переселенцам – спикер добровольческого движения Оксана не спала, потому что писала пресс-релизы. Она и услышала странные звуки, увидела огонь и бросилась будить людей, которые спали. Спасатели приехали около 4:00 часов утра, однако выяснилось, что в гидрантах мало давления, поэтому воду пришлось подвозить. Всего на тушение ушло почти три часа – этого было достаточно, чтобы полностью выгорела крыша и частично третий этаж сооружения.

Именно его занимали бойцы батальона "Один", с лидером которых, Русланом Качмалой, произошел конфликт у лидера батальона "ОУН" Николая Коханивского. Потому что первый этаж занимают переселенцы, которыми занимается он. «Мы им мешали, они хотели жить на первом этаже, потому что здесь в свое время меценат для переселенцев сделал условия. Они неоднократно нам говорили: мы подожжем этот дом, мы вас умертвим, вы жить не будете», - утверждает жительница-переселенка Марина Аксенова.

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Качмалу такие обвинения возмущают. «Это хитрость их: типа, мы беженцы, мы не будем сами себя поджигать. Я ушел оттуда и сказал ребятам уйти, чтобы не было провокаций. Не знаю, зачем поджигать дом, если ребят там нет. Смысла не вижу в этом», - признается он.

На самом же деле дом не принадлежит ни тем, ни другим – представитель собственника объясняет, что подавал иски в суд за самовольный захват. «Это было залогове имущество, затем оно перешло в собственность нашего предприятия. Оно было выставлено на продажу, а теперь такая беда нам представилась», - рассказал Владимир Малярчук, который в сопровождении полицейских пытается оценить ущерб.

Дом в столице известный, как "дом Арбузова" – до Майдана он якобы принадлежал структурам, близким к личному банкиру беглого Януковича. Во время революции здание использовали, как штабы сотен и казармы. А два года назад Кохановский привел сюда два десятка людей, до сих пор в сооружении руководит комендант Елена Аджи, которая имеет определенные бумаги, что якобы дают ей право в этом здании находиться без оформления права собственности. Однако банк, которому по сути принадлежит дом, активно предлагает людям выселиться. Зато те никуда уходить не собираются и ищут генераторы и пленку, чтобы затянуть сгоревшую крышу.