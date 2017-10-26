Взрыв возле Espreso.TV стал пятым в Украине с начала года

Теракт в Соломенском районе Киева стал пятым с начала года, и четвертым, который стал смертельным, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеМосийчук о покушении на него: в живых остался только благодаря погибшему охраннику Предпоследний взрыв прогремел 8 сентября на Бессарабской площади столицы, тогда в машине погиб грузинский доброволец Тимур Махаури. Серьезно пострадала и его спутница.

Во время празднования Дня Независимости неизвестные бросили гранату в правительственном квартале Киева, а перед этим в Соломенском районе взорвался автомобиль Максима Шаповала.

31 марта этого года в Мариуполе от взрыва умер контрразведчик СБУ Александр Хараберюш. По данным следствия, взрывчатку в его авто заложила женщина, связанная с боевиками "ДНР", с которыми боролся Хараберюш.

Однако ни заказчиков, ни исполнителей этих взрывов правоохранители до сих пор не назвали.