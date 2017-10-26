Взрыв возле Espreso.TV стал пятым в Украине с начала года
В столице продолжают греметь взрывы, от которых страдают и гибнут люди, однако до сих пор за них никого не привлекли к ответственности.
Теракт в Соломенском районе Киева стал пятым с начала года, и четвертым, который стал смертельным, говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеМосийчук о покушении на него: в живых остался только благодаря погибшему охраннику Предпоследний взрыв прогремел 8 сентября на Бессарабской площади столицы, тогда в машине погиб грузинский доброволец Тимур Махаури. Серьезно пострадала и его спутница.
Во время празднования Дня Независимости неизвестные бросили гранату в правительственном квартале Киева, а перед этим в Соломенском районе взорвался автомобиль Максима Шаповала.
31 марта этого года в Мариуполе от взрыва умер контрразведчик СБУ Александр Хараберюш. По данным следствия, взрывчатку в его авто заложила женщина, связанная с боевиками "ДНР", с которыми боролся Хараберюш.
Однако ни заказчиков, ни исполнителей этих взрывов правоохранители до сих пор не назвали.