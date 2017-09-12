Взрыв на Бессарабке в Киеве: экс-супруг пострадавшей модели из Донецка рассказал о первых минутах после трагедии

Экс-супруг пострадавшей при взрыве в центре Киева модели Алексей Кошель рассказал о том, как узнал о случившемся. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я наверное все -таки дам более истинную информацию, если это настолько интересно общественности. Приблизительно в 18:32 мне позвонила девушка Марьяна с телефона моего ребенка, которая сообщила о трагедии. Я был неподалеку и прибыл на место происшествия через 5 минут, увидев картину просто ох....л, с криками "где ребенок " мне указали на скорую помощь, далее детали ни к чему, реакция просто жесть!! Ребеночка начали увозить в клинику Охматдет, куда я сразу и отправился, Марьяна оставалась в скорой с ребенком, маму уже к этому времени увезли в больницу, но неизвестно в какую на тот момент. Двумя машинами в сопровождении друзей мы отправились за ребенком, пока ребёнка обследовали я пытался всеми способами узнать куда отвезли маму, в течение получаса мы добились все-таки и нашли куда ее отвезли", - написал отец пострадавшего ребенка.

Далее Алексей сообщил, что купил все необходимые для Натальи лекарства.

"Приехав в больницу я, естественно, попал к доктору и палату пострадавшей, дальше не для огласки, просто пиии..из СМИ вам это более менее известно. Взяв у доктора полный список необходимых лекарств мы отправились в аптеки, где-то к часу ночи весь список лекарств был уже в больнице у докторов", - подытожил экс-муж Натальи.

Ранее СМИ сообщали, что женщина, которая пострадала от взрыва на Бессарабке, является всемирно известной моделью, которая была лицом Dior.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Киеве возле Бессарабского рынка произошел взрыв легкового автомобиля, в результате которого погиб один человек. В полиции Киева сообщили, что женщине, которая пострадала в результате взрыва, оторвало ногу. Правоохранители расследуют инцидент по статье "умышленное убийство".