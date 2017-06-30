Убийство Шаповала заставляет Украину консолидироваться - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что убийство офицера Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала заставляет Украину консолидироваться с целью предотвращения дальнейших террористических атак агрессора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время церемонии прощания с полковником Шаповалом.

"Конечно, такие офицеры, как Максим Михайлович Шаповал, делают честь для любой армии, но он был на острие атаки и защищал нас в самые сложные времена и в самых сложных местах", - сказал президент.

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"Его гибель напоминает нам, что война не только на фронте, террористические атаки, которые развязывает агрессор, пришедший с оружием на нашу землю, могут быть где угодно. Это должно только заставить нас консолидироваться, еще больше поддерживать нашу армию, Вооруженные силы, наши спецслужбы, нашу разведку", - подчеркнул Порошенко и добавил, что гордится такими воинами, как Шаповал.

Как сообщал УНИАН, утром 27 июня в Киеве на углу улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль «Мерседес», погиб водитель.

В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что в результате взрыва автомобиля погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Шаповал.

В МВД происшествие квалифицировано как теракт.

Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что Шаповал был командиром первой группы спецназа, который освобождал Донецкий аэропорт в 2014 году.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, этот террористический акт был совершен по такому же сценарию, как и убийство украинского контрразведчика полковника СБУ Александра Хараберюша в марте 2017 года в Мариуполе.