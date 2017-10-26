Климкин: в тюрьмах РФ находятся 38 украинских политзаключенных, более 100 - в заложниках на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в российских тюрьмах находятся 38 политических заключенных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на конференции "Киевские трансатлантические диалоги".

Также он выразил убеждение, что "Россия не может вынести международного давления".

"Поскольку все наши усилия в течение последних недель и месяцев привели к тому, что сейчас Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз освобождены из российских тюрем. И мы продолжим борьбу за каждого, кто сейчас находится в российских тюрьмах. У нас все еще есть ошеломляющее число - 38 наших политических заключенных в российских тюрьмах, и в то же время более 100 заложников на оккупированном Донбассе", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН 11 сентября так называемый «Верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии. Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков на территории аннексированного Крыма.

Читайте такжеНезаконно заключенный в России украинец Клых истощен психически и физически - Геращенко

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и они приедут в Украину.

Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.

Самолет с Умеровым и Чийгозом должен был прибыть в аэропорт «Борисполь» сегодня вечером, но позже их прибытие перенесли на завтра. Ожидается, что самолет прибудет в 13.50.