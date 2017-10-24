На Волыни школьники ушли на осенние каникулы на неделю раньше из-за экономии средств

В Волынской области для школьников города Нововолынска из-за экономии средств на неделю раньше начались осенние каникулы.

Об этом сообщил начальник управления образования Нововолынска Николай Остапюк.

По его словам, осенние каникулы для почти 5,5 тыс. школьников города, которые учатся в 9 школах, начались уже 23 октября, то есть на неделю раньше рекомендованного Министерством образования Украины срока.

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«Перенос каникул это вынужденная мера, связанная с нехваткой средств. Мы должны экономить средства уже сейчас, не дожидаясь, когда в конце года не будем знать, где их взять», - отметил Остапюк.

Чиновник сообщил, что по предварительным подсчетам, перенос осенних каникул позволит сэкономить 700 тыс. грн городского бюджета.

При этом он заверил, что перенос не скажется на выполнении учебных программ. В школу дети вернутся 30 октября.