На Волыни школьники ушли на осенние каникулы на неделю раньше из-за экономии средств
По предварительным подсчетам, перенос осенних каникул даст возможность сэкономить 700 тыс. грн. городского бюджета.
В Волынской области для школьников города Нововолынска из-за экономии средств на неделю раньше начались осенние каникулы.
Об этом сообщил начальник управления образования Нововолынска Николай Остапюк.
По его словам, осенние каникулы для почти 5,5 тыс. школьников города, которые учатся в 9 школах, начались уже 23 октября, то есть на неделю раньше рекомендованного Министерством образования Украины срока.
Читайте такжеВ Гриневич создали платформу для освещения школьной реформы
«Перенос каникул это вынужденная мера, связанная с нехваткой средств. Мы должны экономить средства уже сейчас, не дожидаясь, когда в конце года не будем знать, где их взять», - отметил Остапюк.
Чиновник сообщил, что по предварительным подсчетам, перенос осенних каникул позволит сэкономить 700 тыс. грн городского бюджета.
При этом он заверил, что перенос не скажется на выполнении учебных программ. В школу дети вернутся 30 октября.