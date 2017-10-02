В школах Калиновки возобновили учебный процесс, который был приостановлен из-за взрывов на складах с боеприпасами. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«Возобновлен учебный процесс в школах Калиновки. Одна школа в с. Павловка, где проводятся восстановительные работы, остается закрытой до 9 октября», - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС отметили, что по состоянию на 2 октября открытых очагов горения нет, наблюдается только одиночная детонация боеприпасов.

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Как сообщалось, в Винницкой области поздно вечером 26 сентября произошел пожар на военных складах с боеприпасами Министерства обороны Украины в пгт. Калиновка. Прокуратура квалифицировала произошедшее как диверсию. По данным Генштаба ВСУ, во время пожара и детонации снарядов на военных складах остались невредимыми 70% территории арсенала.