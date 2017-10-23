Пограничники опровергли заявление ФСБ о перестрелке на границе, которую якобы устроил украинец

У Государственной пограничной службы Украины пока нет никакого подтверждения информации ФСБ РФ о перестрелке, устроенной украинцем при попытке незаконного пересечения границы с Россией.

Об этом в комментарии УНИАН заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

«Мы видели эту информацию. Мы ее проверяем, пока никаких данных, которые бы свидетельствовали о том, что эта информация правдива, у нас нет. Соответственно от российской стороны пока мы также не получали каких-то подтверждений этой информации», - заявил он, комментируя заявление ФСБ России о якобы задержании гражданина Украины, который устроил перестрелку при попытке незаконного пересечения границы России.

Читайте также"Россия стала территорией опасности": МИД призывает украинцев не ездить в РФ

При этом Слободян предполагает, что, если перестрелка на границе имела место, так это произошло, скорее всего, на неконтролируемом участке украино-российской границы на Донбассе.

«Если это происшествие действительно имело место, так оно произошло именно там», - добавил Слободян.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ России заявили о ранении и задержания гражданина Украины при попытке незаконно пересечь границу в Курской области РФ.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, который незаконно пересек государственную границу из Украины в Российскую Федерацию. Во время задержания пытался отстреливаться и попытался скрыться на территории Украины. В ходе завязавшейся перестрелки, получил огнестрельные ранения средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

В ФСБ заявляют, что «арсенал» «нарушителя» состоял из двух пистолетов и пяти ручных гранат. Кроме того, при нем якобы обнаружено 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 ампул с жидким веществом серого цвета (вероятно ртуть).