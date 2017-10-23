В ФСБ заявляют о ранении и задержании украинца на границе

В ФСБ России заявляют о ранении и задержании гражданина Украины при попытке незаконно перейти границу в Курской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российской спецслужбы.

Читайте такжеСуд в России продлил арест похищенному ФСБшниками в Беларуси 19-летнему украинцу

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконно пересекший государственную границу из Украины в Российскую Федерацию. При задержании пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины. В ходе завязавшейся перестрелки получил огнестрельные ранения средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

В ФСБ заявляют, что «арсенал» «нарушителя» состоял из двух пистолетов и пяти ручных гранат. Кроме того, при нем якобы обнаружено 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 ампул с жидким веществом серого цвета (предположительно ртуть).