В ФСБ заявляют о ранении и задержании украинца на границе

14:51, 23 октября 2017
Политика
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В РФ заявили, что украинец получил огнестрельные ранения средней тяжести.

ФСБ сообщила об очередном задержании украинца / фото inforesist.org

В ФСБ России заявляют о ранении и задержании гражданина Украины при попытке незаконно перейти границу в Курской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российской спецслужбы.

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«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконно пересекший государственную границу из Украины в Российскую Федерацию. При задержании пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины. В ходе завязавшейся перестрелки получил огнестрельные ранения средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

В ФСБ заявляют, что «арсенал» «нарушителя» состоял из двух пистолетов и пяти ручных гранат. Кроме того, при нем якобы обнаружено 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 ампул с жидким веществом серого цвета (предположительно ртуть).

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Теги: #задержание украинца#ФСБ о задержании украинца