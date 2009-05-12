5 директоров школ наказаны за продажу ученикам вредных продуктов

В Крыму директоры 5 школ Красноперекопского района привлечены к дисциплинарной ответственности за продажу в столовых учебных заведений вредных для здоровья продуктов.

Среди них – жареные орешки, газированная вода, другие напитки и соусы, в состав которых входят небезопасные пищевые добавки, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По требованию надзорного ведомства вредные продукты исключены из рациона красноперекопских школьников.

Кроме того, за то, что наличие опасных продуктов выявили прокуроры в ходе проверки, а не контролирующий орган – районная СЭС, наказан помощник санитарного врача.