5 директоров школ наказаны за продажу ученикам вредных продуктов
23:30, 12 мая 2009Общество
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Сообщение из Крыма
В Крыму директоры 5 школ Красноперекопского района привлечены к дисциплинарной ответственности за продажу в столовых учебных заведений вредных для здоровья продуктов.
Среди них – жареные орешки, газированная вода, другие напитки и соусы, в состав которых входят небезопасные пищевые добавки, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма.
По требованию надзорного ведомства вредные продукты исключены из рациона красноперекопских школьников.
Кроме того, за то, что наличие опасных продуктов выявили прокуроры в ходе проверки, а не контролирующий орган – районная СЭС, наказан помощник санитарного врача.
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