Помогла девичья болтовня: журналисты рассказали о поиске похищенного в Киеве младенца (видео)

Только с начала этого года в полицию поступило более пяти тысяч сообщений о пропаже детей. Это – 16 в сутки.

Как говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень, в течение 2015 года зафиксировали 4,5 тысячи исчезновений детей, в течение 2016-го – 6 тысяч, в течение 2017-го – 5075. В основном ищут подростков от 13 до 17 лет (75%). Но один из четырех пропавших - это всегда дети до семи лет.

В конце недели в Киеве на Оболони похитили полуторамесячную Викторию. Отец пришел в детсад за старшей дочерью и оставил младенца в коляске возле здания. Ребенка похитила 20-летняя женщина.

Ее лицо зафиксировала камера видеонаблюдения. Изображение распространили через телевидение, интернет-сайты. Поэтому похитительницу опознали и рассказали, где она живет в селе возле Вышгорода. Ребенка нашли в вагончике, где жила похитительница с сожителем. У них самих умер новорожденный ребенок, тело которого выбросили на помойку. Поэтому, чтобы избежать ответственности, женщина решила украсть чужого ребенка и выдать его за своего.Похитительнице уже объявили подозрение. А причастность ее сожителя к похищению пока что правоохранители изучают.

В Украине сразу же заговорили о безопасности детей в детсадах и школах. Ведь угроза киднеппинга - это не что-то далекое. Это здесь и сейчас. После этого циничного похищения сразу вспомнили, а что может обезопасить детей? Ведь этот случай показательный пример - как, кажется что-то такое невероятное, может легко произойти.

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Елена Лезвинская консультирует владельцев частных детских садиков как раз по этому вопросу. Она подробно рассказывает, где должны быть установлены видеокамеры и почему на территории обязательно должна быть охрана.

"Большая часть детсадов, которые есть в Украине и Киеве в том числе, незащищенные. Не потому, что они не хотят, а потому, что на это просто никто не обращает внимания. Территория должна быть закрытой и строго должен быть доступ людей, которые за этим наблюдают. Домофон с кнопками - именно на территорию детского сада, крупнейшей группы. Да, это затратно, но это жизнь детей", - говорит аудитор по безопасности детских садов Елена Лезвинская.