Похитительнице ребенка в Киеве объявили о подозрении

В субботу, 21 октября, вечером прокурор Киевской местной прокуратуры №5 сообщил подозрении 20-летней женщине, которая похитила 1,5-месячную Викторию возле детсада на Оболони в Киеве.

Женщину задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса. А ее действия квалифицировали по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). За это ей грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом в Faceboook написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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"Сейчас готовится ходатайство об избрании ей меры пресечения. О дате и времени рассмотрения ходатайства будет сообщено дополнительно. С сожителем задержанной также проводятся следственные действия. Его причастность к преступлению проверяется следственным путем", - отметила Максимец.

Напомним, младенца из детской коляски возле детсада похитили в пятницу, 20 октября. За сутки похитителей-сожителей задержали. Ребенок здоров, его уже передали родителям. Мотив похищения объясняют тем, что у похитителей умер собственный ребенок, тело которого выбросили на помойку. Похищенного ребенка хотели выдать за своего – чтобы избежать ответственности за смерть собственного.