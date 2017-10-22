Пока Украина не в ЕС, в границе нужно "пробить как можно больше дыр" - спикер Сейма Польши

Спикер Сейма Польши Марек Кухцинський заявил, что пока Украина не входит в состав Европейского Союза, в границе нужно «пробить как можно больше дыр». Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием посещения места строительства пограничного пункта пропуска между Украиной и Польшей «Мальховице-Нижанковичи» (Львовская область - Подкарпатское воеводство).

«Мы понимаем, что границы должны быть, потому что так предписывает международное право. Но до тех пор, пока Украина не будет в Европейском Союзе, то в этой линии границы нужно пробить как можно больше «дыр», чтобы люди могли пользоваться этими переходами», - сказал Кухцинський.

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В то же время, добавил он, «лучше было бы, если бы Украина вошла в Европейский Союз, и тогда мы не должны были бы думать об этих переходах».

«Но это так, на самом деле, миллионы евро. Лучше их отдать на повышение заработной платы каждого из нас, на строительство дорог и лучшую жизнь людей», - отметил Кухцинський.

Как сообщал УНИАН, Парубий сегодня рассказал о четырех новых пункта пропуска, которые планируется построить на границе с Польшей. Речь идет о пункте пропуска на Закарпатье «Лубня» - «Волосатое» (Великоберезнянский район - Подкарпатское воеводство), еще двух во Львовской области - «Лопушанка» - «Михновец» (Турковский район - Подкарпатское воеводство) и «Боберка» - «Смольник» (Львовская область - Подкарпатское воеводство), а также один переход на Волыни - «Адамчуки» - «Збереже» (Шацкий район Волынской области - Люблинское воеводство).