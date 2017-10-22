Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассказал о четырех новых пункта пропуска, которые планируется построить на границе с Польшей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время совместного со спикером Сейма Польши Мареком Кухцинським посещения места строительства пограничного пункта пропуска между Украиной и Польшей «Мальховице-Нижанковичи» (Львовская область - Подкарпатское воеводство).

«Мы сегодня договорились, что следующим этапом нашей поездки будут следующие четыре пункта пропуска, которые мы определяем как следующий этап нашей работы», - сказал Парубий.

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Он пояснил, что речь идет о пункте пропуска на Закарпатье «Лубня» - «Волосатое» (Великоберезнянский район - Подкарпатское воеводство), еще двух во Львовской области - «Лопушанка» - «Михновец» (Турковский район - Подкарпатское воеводство) и «Боберка» - «Смольник» (Львовская область - Подкарпатское воеводство), а также один переход на Волыни - «Адамчуки» - «Збереже» (Шацкий район Волынской области - Люблинское воеводство).

«Мы сделаем все возможное, чтобы мы эту амбициозную программу смогли поскорее реализовать. И я уверен, это наладит это большие и лучшие отношения между Украиной и Польшей», - добавил председатель ВР.