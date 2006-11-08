Ильичевский морской порт получил нового начальника

Приказом Министерства транспорта и связи Украины (№1050 от 2 ноября т.г.) начальником Ильичевского морского торгового порта назначен Геннадий СКВОРЦОВ. Об этом УНИАН сообщили в порту.

Как сообщалось, конкурсная комиссия Минтранссвязи 25 октября рекомендовала утвердить на должности начальника Ильичевского порта Геннадия СКВОРЦОВА и начальника Херсонского морского торгового порта - Андрея ЕГОРОВА.

Как сообщили УНИАН в Херсонском порту, пока нет приказа министра транспорта о назначении А.ЕГОРОВА, поэтому он продолжает исполнять обязанности начальника порта.

23 августа т.г. министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявил об увольнении начальников Ильичевского морского торгового порта Руслана РАДЗИХОВСКОГО и Херсонского порта - Василия ИВАНЮКА. Министр отметил, что ситуацию в Ильичевском и Херсонском портах он расценивает как невыполнение условий контрактов с начальниками портов и прямых приказов министра. Он также сообщил, что новые начальники этих портов будут назначены на конкурсных основах.

И.о. начальника Ильичевского порта 23 августа был назначен Г.СКВОРЦОВ, однако Р.РАДЗИХОВСКИЙ через суд обжаловал новое назначение как незаконное.

А.ЕГОРОВ был назначен и.о. начальника Херсонского морского торгового порта 30 августа приказом Министерства транспорта и связи №910. До этого он был начальником порта «Донузлав», решение о строительстве которого отменили в сентябре т.г. С мая 2003 года по март 2005 года занимал должность начальника Одесского морского торгового порта.

Справка УНИАН. Г.СКВОРЦОВ, 1955 года рождения, окончил Одесское мореходное училище, Одесский институт инженеров морского флота. Трудовую деятельность начал в ИМТП в 1976 г. Работал на разных инженерных должностях - от заместителя начальника склада до 1-го заместителя начальника ИМТП. В 1988-1990 гг. - начальник порта «Рудник Пирамида» (Шпицберген). В 2002 г. был назначен директором Госдепартамента морского и речного транспорта Украины. В 2004-2006 гг. - директор ГП «Агентство морской безопасности».