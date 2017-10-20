Уроженцы оккупированных районов Донбасса поставляли в Харьков контрабандные сигареты и спирт

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины на этой неделе задержали пятерых злоумышленников, которые занимались поставкой в областной центр контрафактных табачных изделий и этилового спирта с целью дальнейшего сбыта в нескольких регионах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что к организации незаконной сделки причастны жители областного центра и уроженцы временно оккупированных террористами территорий.

«Контрафактные партии сигарет с поддельными марками акцизного сбора Украины злоумышленники переправляли в Харьков для незаконного сбыта в нескольких регионах. Из спирта дельцы изготавливали суррогатные алкогольные напитки», - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали одного из участников группы во время сбыта очередной партии контрафактных табачных изделий. При обысках в подпольных цехах и местах жительства фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли почти 80 тысяч пачек контрафактных сигарет, более 1 тысячи литров этилового спирта, 1 тысячу литров готовой к реализации поддельной водки на общую сумму почти 2 миллиона гривен. В двух подпольных «цехах», где производились суррогатные алкогольные напитки, изъяты упаковочная тара и оборудование для их изготовления.

Отмечается, что пятеро участников группы, в том числе трое организаторов, задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.