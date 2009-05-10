В Луганской области двое детей повредили памятники на 23 могилах

02:15, 10 мая 2009
Общество
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Вандалам - 10 и 13 лет

В одном из поселков Попаснянского района Луганской области сотрудники милиции разоблачили двух учеников общеобразовательной школы (10 и 13 лет), которые 6 мая из хулиганских побуждений на местном кладбище повредили памятники на 23 могилах.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

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