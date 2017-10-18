Песни под баян и полевая кухня: как прошла ночь в палаточном городке под Радой (фоторепортаж, видео)

Ночь в палаточном городке возле Верховной Рады прошла тихо и спокойно. Лишь в полночь произошла потасовка между протестующими и правоохранителями из-за забора, который установили возле палаточного городка, говорится в сюжете ТСН.

В течение ночи активисты пели песни под баян и готовились к силовому разгону, ведь расходиться пока не собираются.

Также в палаточном городке работает полевая кухня.

В свою очередь в полночь руководитель Нацполиции Сергей Князев заявил журналистам, что разгонять протест не собираются, а хотят обеспечить безопасное волеизъявление.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 октября 2017 года под зданием парламента остаются около 50 палаток и 200 активистов.