Песни под баян и полевая кухня: как прошла ночь в палаточном городке под Радой (фоторепортаж, видео)
11:15, 18 октября 2017Общество
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В течение ночи активисты готовились к силовому разгону, ведь расходиться пока не собираются.
Ночь в палаточном городке возле Верховной Рады прошла тихо и спокойно. Лишь в полночь произошла потасовка между протестующими и правоохранителями из-за забора, который установили возле палаточного городка, говорится в сюжете ТСН.
В течение ночи активисты пели песни под баян и готовились к силовому разгону, ведь расходиться пока не собираются.
Также в палаточном городке работает полевая кухня.
В свою очередь в полночь руководитель Нацполиции Сергей Князев заявил журналистам, что разгонять протест не собираются, а хотят обеспечить безопасное волеизъявление.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 октября 2017 года под зданием парламента остаются около 50 палаток и 200 активистов.
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