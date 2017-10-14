ГПСУ работает над возвращением в госсобственность земельных участков на границе с Венгрией

Пограничники в полном объеме осуществляют на Закарпатье охрану границы, проходящей вблизи частных земельных участков.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Также отмечается, что Госпогранслужба принимает все действенные меры, чтобы вернуть в государственную собственность земельные участки, расположенные вдоль линии государственной границы.

На сегодняшний день сотрудники ведомства во взаимодействии с прокуратурой Закарпатской области уже вернули в государственную собственность 34 земельных участка общей площадью более 132 гектаров.

«Чтобы предоставить неопровержимые доказательства, правоохранители провели кропотливую работу, активно работали в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины, отраслевом государственном архиве Госпогранслужбы и других архивных учреждениях государства», - отмечается в сообщении.

После этого были поданы соответствующие иски в Береговский районный суд Закарпатской области к физическим лицам, а также Главному управлению Госземагентства в Закарпатской области, Береговскому райуправлению юстиции об отмене ряда приказов Главного управления Госземагентства в Закарпатской области и возвращении в государственную собственность земельных участков из незаконного владения.

Кроме того, Мукачевский пограничный отряд ГПСУ совместно с военной прокуратурой Ужгородского гарнизона подали иск в суд относительно обжалования незаконных решений о передаче в долгосрочную аренду почти 90 гектаров земель, расположенных в непосредственной близости к границе. Дела назначены к судебному рассмотрению.

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Госпогранслужба вместе с правоохранительными органами и в дальнейшем будет проводить соответствующую работу, направленную на защиту законных интересов государства как на западной, так и на других участках государственной границы Украины, отметили в ведомстве.

«Несмотря на то, что земельные участки, расположенные в непосредственной близости к государственной границе Украины, находятся в частной собственности, Государственная пограничная служба Украины в полном объеме осуществляет охрану государственной границы, ее патрулирование и выполнение других задач», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 октября заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 150-километровый участок земли на границе с Венгрией находится в частной собственности.

По словам прокурора, пограничники не имеют полноценного доступа к нему.