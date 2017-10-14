Турчинов: украинская армия становится одной из самых боеспособных в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов убежден, что украинская армия становится одной из самых боеспособных в Европе.

Об этом говорится в поздравлении секретаря СНБО по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Дня защитника Украины, размещенном на сайте ведомства.

«Сегодня двойной праздник - День Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника Украины. Они совпадают не случайно. На опеку и покровительство Пресвятой Богородицы - покровительницы украинского народа, Войска Запорожского и Украинской Повстанческой Армии, издавна полагались наши предки», - отметил Турчинов.

По словам секретаря СНБО, это праздник преисполнен важным смыслом, потому что связан с «исконной борьбой за свободу».

По мнению Турчинова, именно сочетание исторической памяти и духовных традиций – тот «фундамент, на котором мы будем строить демократическое европейское государство».

«Сегодня украинская армия становится одной из самых боеспособных в Европе. Наши славные воины - достойные наследники духовных ценностей и продолжатели славных деяний предков, защищают от агрессора свою Родину. Успех наших побед в противостоянии с сильным и жестоким врагом - не только в современном оружии и профессионализме военнослужащих, но, прежде всего, в единстве нации», - подчеркнул он.

Турчинов поздравил с праздником всех защитников и патриотов Украины.

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«Пусть Господь хранит всех вас и Украину. Вечная память павшим героям! Ваши имена навечно вписаны на скрижалях новейшей истории Украины, ваш бессмертный подвиг является примером для новых поколений украинцев», - резюмировал секретарь СНБО.

Как известно, День защитника Украины отмечается ежегодно 14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы. Является государственным праздником и нерабочим днем.