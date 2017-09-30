Сенцова не оказалось в "пересылочном" СИЗО Челябинска - правозащитники

В СИЗО Челябинска заявили, что украинский режиссер Олег Сенцов к ним не поступал. Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур в комментарии "ОВД-Инфо".

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Она предположила, что местонахождение украинца скрывают с тем, чтобы до него "не добрались правозащитники".

12 сентября представитель Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области заявил, что Сенцова этапировали в Челябинск. 23 сентября адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что не знает его местонахождения.

В "ОВД-Инфо" сообщили, что СИЗО №3 является "пересылочным" – в нем содержатся люди, которых этапируют в другие регионы.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма.

Кольченко получил 10 лет колонии. Оба своей вины не признали. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.