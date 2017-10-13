Порошенко: статус участника боевых действий получили более 300 тысяч украинских воинов

Президент Петр Порошенко заявляет, что статус участника боевых действий получили более 300 тыс. украинских воинов.

Читайте такжеПорошенко наградил пятерых нацгвардейцев орденами "За мужество"Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время вручения государственных наград Украины военнослужащим Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований по случаю Дня защитника Украины сегодня в Киеве.

«Более 300 тысяч украинских воинов прошли горнило войны и заслуженно, как непосредственные участники боевых действий, обороны Украины от агрессорши России, получили статус участника боевых действий», - заявил он.

Также, по его словам, более 16,7 тыс. военных удостоены государственных наград, из них - 2,7 тыс. посмертно.

«Звание Героя Украины присвоено 45 украинским рыцарям, из которых - 27 посмертно», - сказал президент.