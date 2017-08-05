Президент отметил государственными наградами 15 военных летчиков

16:01, 05 августа 2017
Общество
247 0

Трех военных летчиков награждены орденом Даниила Галицкого.

УНИАН

Президент Петр Порошенко наградил 15 военных летчиков государственными наградами по случаю Дня Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеПорошенко полетал на истребителе МиГ-29 (фото)Соответствующий текст указа №207/2017 размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, за самоотверженные действия и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня ВС ВСУ трое военных награждены орденом Даниила Галицкого, семеро - медалью "За воинскую службу Украине" и пятеро - медалью "За безупречную службу" III степени.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #порошенко наградил летчиков#награды военным летчикам