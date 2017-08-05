Президент отметил государственными наградами 15 военных летчиков

Президент Петр Порошенко наградил 15 военных летчиков государственными наградами по случаю Дня Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеПорошенко полетал на истребителе МиГ-29 (фото)Соответствующий текст указа №207/2017 размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, за самоотверженные действия и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня ВС ВСУ трое военных награждены орденом Даниила Галицкого, семеро - медалью "За воинскую службу Украине" и пятеро - медалью "За безупречную службу" III степени.