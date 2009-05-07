Гром грянул: прокуратура проверяет игорный бизнес по всей Украине

В связи с трагическими последствиями пожара, возникшего 7 мая 2009 года в г. Днепропетровске в зале игровых автоматов, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО дал поручение органам прокуратуры на местах организовать проверки соблюдения субъектами ведения хозяйства законодательства в сфере игорного бизнеса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

А.МЕДВЕДЬКО поручил особое внимание обратить на соответствие игорных заведений и установленного в них оборудования требованиям нормативных актов по вопросам пожарной безопасности, охраны труда, стандартам, санитарным и строительным нормам и правилам.

Кроме этого, генпрокурор поручил обеспечить надлежащий надзор за соблюдением законов при расследовании уголовного дела, возбужденного по факту трагедии в Днепропетровске, принять меры для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске сегодня ночью в помещении зала игровых автоматов произошел пожар, в результате которого погибли 10 человек, еще 10 пострадали.

По данному факту Октябрьский райотдел милиции Днепропетровска возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).