Тимошенко вылетела на место трагедии

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вылетела в Днепропетровск, где сегодня ночью в результате пожара в зале игровых автоматов погибли 10 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО планирует побывать на месте трагедии, а также посетить пострадавших, которые находятся в больницах города.

Кроме того, как сообщила пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА, по возвращении в Киев Ю.ТИМОШЕНКО проведет специальное заседание Кабинета министров, на котором, в частности, будет рассмотрен вопрос о выделении средств пострадавшим.

Как сообщалось, пожар в зале игровых автоматов, который размещается в жилом доме, произошел сегодня около часа ночи. Погибли девять человек, еще один умер в больнице. 10 человек госпитализированы.

Днепропетровская милиция возбудила уголовное дело по факту несоблюдения требований пожарной безопасности в зале игровых автоматов.

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