В ответ на заявление Земана по Крыму активисты привели к посольству Чехии козла (видео)

06:01, 13 октября 2017
Общество
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Президент Чехии сказал, что вопрос с оккупированным Россией Крымом решен, и что Украина может получить за него разве что выплаты - нефтью или газом.

Акция под посольством Чехии / REUTERS

Украинские активисты привели в посольство Чехии черного козла и привязали животное к забору. Такой стала их реакция на скандальное заявление чешского президента Милоша Земана в отношении Крыма, говорится в сюжете ТСН.

«Это, по сути, мы даем дружеский совет чешскому народу избавляться козлов в своем руководстве, которые могут их перессорить со всей Европой и цивилизованными странами», - объяснили замысел организаторы. Демонстранты начали расклеивать плакаты с лицом Земана, но дипломаты из-за забора направили их до соседнего здания: «Мы Словакия – мы не Чехия!».

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Черненький козлик вместе с активистами идет до чешского диппредставительства, он немного испуган, но организаторы пикета уверяют, что для него все обошлось хорошо и обещают после перформанса отправить животное в реабилитационный центр. «Забрали со скотобойни, фактически из-под ножа, спасли ему жизнь», - говорят они.

В посольстве Чехии к возмущению украинцев отнеслись с пониманием. «Отношение нашего премьер-министра и нашего сената вы знаете. Посольство является частью правительства», - пояснил пресс-секретарь Давид Машек.

Как сообщал УНИАН, президент Чехии Милош Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.

В Посольстве Чехии в Украине указали, что Земан в ПАСЕ выразил личную точку зрения относительно аннексии Крыма и посоветовали обратиться за комментарием в Офис президента Чехии. В свою очередь, премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике чешского правительства.

Министерство иностранных дел Украины выразило свое возмущение по поводу высказываний чешского президента.

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Теги: #президент Чехии#Земан о Крыме#посольство Чехии