Всегда на защите: опубликована серия проникновенных видео ко Дню защитника Украины

00:28, 12 октября 2017
Общество
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В каждом видео рассказывается о жизни простых героев АТО.

Вооруженные силы Украины / фото министерства обороны Украины

Министерство информационной политики Украины опубликовало серию эмоциональных, проникновенных видеороликов ко Дню защитника Украины.

В каждом видео рассказывается о жизни простых героев АТО на войне и в мирной жизни.

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Как известно, 14 октября в Украине отмечают День защитника Украины, Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.

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Теги: #День защитника Украины