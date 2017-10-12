Всегда на защите: опубликована серия проникновенных видео ко Дню защитника Украины
00:28, 12 октября 2017Общество
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В каждом видео рассказывается о жизни простых героев АТО.
Вооруженные силы Украины / фото министерства обороны Украины
Министерство информационной политики Украины опубликовало серию эмоциональных, проникновенных видеороликов ко Дню защитника Украины.
В каждом видео рассказывается о жизни простых героев АТО на войне и в мирной жизни.
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Как известно, 14 октября в Украине отмечают День защитника Украины, Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.
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Новость в сюжете: День защитника Украины 2017