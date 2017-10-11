Грицак не исключает, что 14 октября в Украине могут произойти разработанные в Москве провокации

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключает, что 14 октября в Украине могут произойти провокации, разработанные в Москве.

Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов по поводу заявлений настоятеля Киево-Печерской лавры Павла о возможных провокациях 14 октября, вплоть до захвата Лавры.

«Я не удивлюсь самым грязным провокациям, которые могут быть разработаны в Москве - после всего того, что мы задокументировали в течение нескольких последних лет», - отметил Грицак.

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Говоря о Киево-Печерской лавре, Грицак сказал, что «информация на разных уровнях уже ходит не первую неделю».

«Мы проверяем эту информацию, мы, в принципе, понимаем ситуацию, которая существует вокруг Лавры, но мне кажется, что в данном случае представители Лавры делают какие-то шаги, скорее, на опережение, предают огласке информацию, чтобы потом избежать возможных инсинуаций», - сказал председатель СБУ.

«Скажу откровенно, от себя и от СБУ мы будем делать все, чтобы обеспечить порядок и законность на улицах столицы и в других регионах нашей страны», - подчеркнул Грицак.

Как известно, 14 октября в Украине отмечают День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.