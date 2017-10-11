СБУ задержала двух украинцев, готовивших теракт на железнодорожном вокзале Мариуполя - Грицак

Сотрудники СБУ задержали двух граждан Украины, которые планировали совершить террористический акт в городе Мариуполь Донецкой области. Об этом на брифинге заявил глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, СБУ удалось предотвратить ряд террористических актов, в частности, на железнодорожной станции «Мариуполь» по отношению к пассажирам поезда Мариуполь-Киев. «Если бы реализовали хоть один теракт, то он бы принес большие человеческие жертвы», - отметил Грицак.

По его словам, целью террористов на этот раз были не военные объекты, а места большого скопления людей.

Грицак уточнил, что террористы получали задания от «МГБ ДНР» по согласованию с кураторами из России. Организатор терактов - Дмитрий Забудский - боевик «ДНР», воевал под Дебальцево в составе группировки «Вагнера». «Именно он подбирал диверсионную группу с жителей подконтрольной Украине территории», - сказал Грицак

Он добавил, что двух непосредственных исполнителей сотрудники СБУ задержали во время осуществления действий на реализацию этого теракта. У них изъяли 2 противопехотные мины МОН 50 с дистанционным управлением.

В СБУ уже получили первые показания диверсантов: они должны были подорвать ряд социальных и инфраструктурных объектов в Донецкой области. За выполнение терактов заказчики пообещали исполнителям от $3 до $5 тыс.

Действия задержанных квалифицируются по признакам ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт").