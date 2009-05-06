Как уберечься от «свиного гриппа»

Министерство здравоохранения Украины разработало рекомендации для населения с целью предотвращения заболевания гриппом А/H1N1.

Памятка обнародована на сайте Минздрава Украины.

Согласно рекомендациям, чтобы остаться здоровыми, людям, по возможности, необходимо отложить деловые и туристические поездки в регионы, где выявлены случаи заболеваний, в первую очередь в США и Мексику.

Если поездку невозможно отложить, нужно не посещать людных мест, избегать пользования общественным транспортом, пребывания рядом с людьми с признаками респираторной инфекции – насморком, кашлем, покрасневшими глазами. Необходимо носить четырехслойную марлевую повязку или хирургическую маску.

В случае возвращения менее 10 дней назад из страны, где зафиксированы случаи болезни, необходимо особенно внимательно отнестись к своему здоровью, при появлении симптомов ОРВИ – температуры, кашля, насморка, нарушений функции органов пищеварения и мускульных болей – немедленно обратиться к врачу.

Если по возвращении человека из-за границы у него возникли симптомы простуды или респираторной инфекции, необходимо немедленно изолировать больного в отдельной комнате, контактировать с ним только в марлевой маске и вызвать врача.

В связи с тем, что болезнь передается преимущественно воздушно-капельным путем, необходимо выполнять санитарно-противоэпидемический режим, предусмотренный при эпидемиях респираторных инфекций.

На период эпидемии Минздрав рекомендует ограничить пребывание в людных местах, избегать контактов с людьми, у которых заметны симптомы респираторной инфекции. В случае возникновения таких симптомов, нужно максимально ограничить контакты с окружающими, вызвать врача, тщательным образом выполнять его назначения.

Кроме того, министерство рекомендует минимизировать контакты людей с больными свиньями, сообщать в соответствующие медицинские службы о больных животных. Необходимо соблюдать личную гигиену во время любых контактов с животными и особенно – во время убоя и сразу после убоя, чтобы предотвратить контакт с возбудителями болезни. Нельзя свежевать туши больных животных или животных, которые умерли от заболевания.

Минздрав напоминает, что нет данных о заражении болезнью при употреблении в еду надлежащим образом обработанного и приготовленного мяса свиней или изделий из него. Вирус погибает во время кулинарной обработки при температуре 70°C.

В случае возникновения подозрения на заболевание и по вопросам профилактики и лечения гриппа А/H1N1 можно обращаться за консультацией в Министерство здравоохранения Украины по номеру горячей линии 8 (044) 200-07-80.