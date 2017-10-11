Центр Одессы остался без асфальта, затяжные работы вызвали возмущение у горожан (фото)

В Одессе коммунальщики приводят в порядок улицы. Чиновники отчитываются, что соответствующие службы трудятся во всех районах города. К примеру, на улицах Ришельевской, 7-й Пересыпской и Космонавтов ремонтируют тротуары, а на Ольгиевской еще и продолжают оборудовать велодорожки, которые в будущем должны стать частью веломаршрута по историческому центру. Правда, сейчас там отсутствует асфальт и разложены стройматериалы.

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Вскоре станут более удобными для пешеходов и улицы Пушкинская и Большая Арнаутская. "Работы касаются доступности и обустройства перекрестка тактильной плиткой для людей с ограниченными возможностями", — пояснили в горсовете.

Однако затяжные работы здесь вызвали возмущение не только местных жителей, но и самих власть имущих, отмечает издание.