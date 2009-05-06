МВФ послезавтра будет решать, давать ли Украине кредит

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша кредита 8 мая т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на заседании Кабинета Министров премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что решение о переносе рассмотрения вопроса с 13 на 8 мая в МВФ было принято в связи с позитивной работой правительства Украины.

«Совет директоров МВФ, принимая во внимание эффективную работу правительства по выполнению предварительных мер совместной программы между Украиной и МВФ, принял решение ускорить собрание совета директоров (перенести заседание – УНИАН) с 13 на 8 мая… Это очень позитивный сигнал. Это значит, что оценивают работу Украины позитивно и выполнение предварительных мер позитивно», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд по итогам первого пересмотра программы сотрудничества планирует предоставить Украине второй транш финансовой помощи, увеличенный до 2,8 млрд. долл. (1,9 млрд. SDR, валюта Международного валютного фонда), причем половина этих средств будет направлена на покрытие дефицита госбюджета.

Третий транш ожидается предоставить после пересмотра программы в середине мая, в таком же размере.

Согласно ноябрьскому решению МВФ о выделении стабилизационного кредита Украине в размере 16,43 млрд. долл. США, средства планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и корректировки программы сотрудничества.

Согласно первоначальному графику, второй транш планировалось предоставить после пересмотра программы в середине февраля т.г. в размере 1,25 млрд. SDR, третий – 2.5 млрд. SDR – в середине мая.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.