Сегодня - внешнее тестирование по истории Украины

Сегодня во всех регионах состоится внешнее тестирование по истории Украины.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, 195 тысяч 118 участников будут проверять собственные знания по истории Украины в 850 пунктах тестирования.

Вчера вечером в пункты тестирования были доставлены и взяты под охрану МВД опломбированные контейнеры с тестовыми материалами, которые будут открыты сегодня в 10.30.

В 11.00 в 13 тысячах 322 аудиториях участники тестирования перейдут к работе над 70 заданиями, которую должны завершить в 13.30.

До проведения сегодняшнего тестирования привлечено 33 тысячи 444 человека.

Подавляющее большинство участников внешнего оценивания выразили желание сдавать тест по истории Украины на украинском языке – 78,1%, русскому языку отдали преимущество 21,6% от зарегистрированных участников. На венгерском языке получат тестовые задания 0,1%, на других языках – еще меньше.

Контроль над тестированием будут осуществлять наблюдатели от коалиции общественных организаций, которые, по словам координатора образовательных проектов Гражданской сети “ОПОРА” Андрея ГЕВКО, будут присутствовать в 322 пунктах тестирования практически во всех регионах Украины. При этом, по сообщению этой организации, на каждом из пунктов будет по меньшей мере по трое наблюдателей: двое - в аудиториях, еще один - в рекреационной зоне.

В прошлом году желающих сдавать тест по истории Украины было вдвое меньше – 98 тысяч 980 человек.