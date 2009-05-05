«Новому гриппу» может быть присвоен высший уровень угрозы

Уровень угрозы пандемии «нового гриппа» может быть «уже в скором времени» повышен с пятого до максимального - шестого, заявила генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чэн.

«Однако это отнюдь не означает приближения конца света», - отметила она. По ее словам, речь идет о сигнале прежде всего для служб здравоохранения, которым следует принять соответствующие меры и усилить контроль, передает ИТАР-ТАСС .

По последним данным ВОЗ, число подтвержденных в мире случаев заболевания вирусом H1N1 уже достигло 1085 в 21 стране и территории. В частности, в Мексике заразились 590 человек, 25 из которых скончались.

Газета.ру