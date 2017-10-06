Работа по развитию инвестиционного потенциала Одессы наращивает обороты - Труханов

6 октября 2017 года начал свою работу ІІ Международный инвестиционный бизнес-форум «Odessa 5T Investment Promotion Forum».

Приветствуя собравшихся, Одесский городской голова Геннадий Труханов, отметил, что год назад город определился со стратегическим вектором своего развития.

"От этапа стабилизации мы переходим к реализации глобальных проектов. Для этого ведутся регулярные переговоры с европейскими банками, проводится презентация Одессы на уровне Европейского правительства и парламента, изучается мировой опыт внедрения проектов", отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как следствие, сегодня в городе реализовывается 18 из 30 презентованных в прошлом году инвестиционных проектов.

Отметим, что данный Форум проходит в Одессе уже во второй раз и является эффективной площадкой как для выявления потенциально интересных инвестпроектов, так и для обмена опытом между украинскими и зарубежными специалистами.