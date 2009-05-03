Замглавы подмосковного города найден повешенным

Заместитель главы администрации подмосковного города Бронницы Михаил Калистратов покончил жизнь самоубийством.

Утром в воскресенье Калистратов был найден повешенным в своей собственной квартире. После осмотра тела специалисты пришли к выводу, что чиновник покончил с собой. На месте работает следственная группа.

Ранее, по информации собеседника агентства, в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Его подозревали в присвоении 190 тысяч рублей.

Михаил Калистратов являлся первым заместителем главы администрации города Бронницы Раменского района Подмосковья, сообщает ИТАР-ТАСС. Он курировал вопросы развития и содержания городского хозяйства, ремонта и эксплуатации автодорог, транспортное обеспечение в городе, функционирование связи и охрану окружающей среды.