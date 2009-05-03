Угроза гриппа - не повод отказываться от свинины

Употребление свинины в пищу не представляет никакой угрозы заражения "новым гриппом", который, в результате мутации, приобрел способность передаваться человеку от животного. Об этом заявил официальный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации, штаб-квартира которой находится в Риме. На данный момент нет также никаких признаков ни в Мексике, ни в других местах, что новый вирус передается между особями свиней", - сказал представитель ветеринарной службы.

Эхо Москвы