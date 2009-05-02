Новый грипп может быть менее опасен, чем казалось

Эксперты американского правительства заявляют, что, согласно предварительным исследованиям, вирус гриппа H1N1 может быть менее опасен, чем предполагалось ранее.

По словам представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний Нэнси Кокс, ученые не нашли у нового вируса признаков болезнетворности, которые были у вируса, вызвавшего пандемию в 1918 году, когда в мире умерли десятки миллионов человек.

Вместе с тем, эксперты предостерегли, что окончательные выводы делать еще рано и угроза пандемии существует.

В 15 странах зафиксировано более 600 офийциально подтвержденных случаев заболевания новым гриппом. В Мексике властями подтверждены 16 смертей от этой болезни, в США умер один человек.

Радио Свобода