Частный детсад во Львове, в котором произошел пожар, работал без лицензии (видео)
13:40, 06 октября 2017Общество
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После инцидента чиновники намерены провести мониторинг других дошкольных учебных заведений на наличие соответствующих документов.
К счастью, никто не погиб / Фото lviv.dsns.gov.ua
Два дня назад в детсаду загорелась электрощитовая. Сорок детей спешно эвакуировали из помещения. После пожара двух малышей доставили в больницу.
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Как сообщает ТСН, частный сад работал без лицензии. После инцидента чиновники намерены провести избирательный мониторинг других дошкольных учебных заведений на наличие соответствующих документов.
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