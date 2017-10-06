Частный детсад во Львове, в котором произошел пожар, работал без лицензии (видео)

Два дня назад в детсаду загорелась электрощитовая. Сорок детей спешно эвакуировали из помещения. После пожара двух малышей доставили в больницу.

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Как сообщает ТСН, частный сад работал без лицензии. После инцидента чиновники намерены провести избирательный мониторинг других дошкольных учебных заведений на наличие соответствующих документов.