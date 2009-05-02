Власти США борются со смертельно опасной диетой

Из торгового оборота страны изымается пищевая добавка Hydroxycut. Продукты этой линии используются для снижения веса, "сжигания" жира, повышения энергичности и понижения содержания воды в организме. Претензии к фирме-производителю связаны с высоким риском заболеваний печени, говорится в официальном сообщении Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США. В ведомство поступило сообщение об одном летальном исходе в результате приема препарата.

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