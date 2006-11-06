Регионалы предлагают Тимошенко добровольно отказаться от льгот

Народный депутат Василий КИСЕЛЁВ (фракция Партии регионов) зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины”, которым предусматривается внедрение механизма добровольного отказа народного депутата от предусмотренных законом льгот в соответствии с поданным им заявлением.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что депутатская фракция Партии регионов сознательно не поддержала законопроекты (народных депутатов Бориса БЕСПАЛОГО и Юлии ТИМОШЕНКО), которые направлены на ликвидацию льгот народным депутатам.

В.КИСЕЛЁВ считает, что отмена права на получение народными депутатами жилья для постоянного проживания или денежной компенсации на приобретение жилья, права на бесплатный проезд на всех железнодорожных, автомобильных, воздушных, водных внутренних путях сообщения и пригородных поездах, права на бесплатную парковку автомобиля на всей территории Украины, права на бесплатное получение санаторно-курортных путевок, права на обучение в учебных заведениях за счет бюджетных средств являются “популистским шагом, направленным на отвлечение внимания общества от других важных вопросов, поскольку данные “льготы” предусмотрены Законом Украины «О статусе народного депутата Украины» и направлены на обеспечение выполнения народным депутатом своих обязанностей”.

По мнению автора законопроекта, лишение народного депутата Украины и членов его семьи права на жилищно-коммунальные и другие “льготы”, которыми они пользуются, “означало бы не только существенное ограничение прав личности, сужение их содержания и объема, но и дискриминацию нетрудоспособных депутатов, которые выходят на пенсию, пренебрежение к их чести и достоинству, уважение к которым закреплено на конституционном уровне”.

Как говорится в пояснительной записке, нормы, которые регулируют общественные отношения в этих сферах, учитывают и специфические условия труда, связанные с постоянным публичным характером жизни таких лиц, конституционные требования к их статусу (статья 78 Конституции Украины), профессионализму при принятии решений, профессиональных и других качеств людей, которые получили доверие общества и стали народными депутатами. “Это должно компенсироваться наличием повышенных гарантий - комплексом организационно-правовых и экономических мер, направленных на обеспечение благосостояния именно этой категории граждан как во время осуществления своих полномочий, так и после их прекращения” - отмечается в пояснительной записке.

В ней говорится, что Конституция Украины закрепляет обязанность государства обеспечивать финансирование и надлежащие условия для исполнения народными депутатами Украины своих обязанностей, что вытекает из статьи 78, поскольку народные депутаты осуществляют свои полномочия на постоянной основе, не могут иметь другого представительского мандата, занимать другие оплачиваемые должности и тому подобное как составляющую конституционных гарантий их независимости.

В.КИСЕЛЁВ напоминает, что Конституционный Суд уже признавал неконституционными положения законов, связанных с ограничением льгот, компенсаций и гарантий. По его мнению, инициатива, которая направлена на ликвидацию так называемых «льгот» - комплекс организационно-правовых и экономических мер, направленных на обеспечение деятельности народных депутатов Украины, является неконституционной. В записке говорится, что, исходя из этого, депутатская фракция Партии регионов не поддержала проекты об отмене льгот народным депутатам, поскольку они противоречили Конституции Украины.

“Однако поскольку данный вопрос имеет большой общественный интерес, предлагается единственный выход из данной ситуации, который видится во внедрении механизма добровольного отказа народного депутата от предусмотренных Законом льгот в соответствии с поданным им заявлением”, - говорится в объяснительной записке.