В Ужгороде сегодня заложат аллею сакур

В Ужгороде 1-2 мая заложат самую длинную в Европе аллее сакур. Об этом УНИАН сообщил пиар-директор фестиваля «Сакурафест» Александр ТИМКОВ.

По его словам, 1-2 мая в Ужгороде будет проходить фестиваль «Сакурафест», который ставит целью популяризировать именно Ужгород и одно из его украшений - цветение сакуры. В рамках этого фестиваля ежегодно будут высаживать новые сакуры. В этом году первую Аллею сакур - она будет теперь самой длинной в Европе - заложат на Православной набережной.

Деньги на Аллею сакур удалось привлечь от продажи фоторабот закарпатских художников с изображениями цветения этих деревьев. Об этом рассказал арт-директор фестиваля Евгений КОЛЕСНИК. Участие в посадке сакур примут 7 бизнесменов из Японии.

А.ТИМКОВ также сообщил, что сегодня в рамках фестиваля в Ужгороде обустроят самый длинный в Украине пивной стол. «Специально сделанный стол длиной 300 метров расположат на набережной Независимости. Производитель популярного украинского пива будет угощать ужгородцев, причем часть пива будут раздавать бесплатно. Для детей будут разливать безалкогольную продукцию», - рассказал А.ТИМКОВ.

В рамках «Сакурафеста» на набережной Независимости и Почтовой площади Ужгорода будут выступать известные фольк-группы, сатирический театр и группа «Скрябин».