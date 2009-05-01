Украина и РФ будут совместно разрабатывать Черноморский шельф

06:23, 01 мая 2009
Общество
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Ключевое слово “структура Паласа”

Украина и РФ будут совместно осваивать и разрабатывать “структуру Паласа” на шельфе Черного моря. Об этом говорится в протоколе заседания украинско-российского межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества, которое состоялось 29 апреля в Москве.

“Структура Паласа” - один из самых перспективных объектов шельфа Черного моря с прогнозными добываемыми запасами около 75 млрд куб. м газа. При условии открытия месторождения максимальная годовая добыча газа из него составила бы 3,5 млрд куб м.

"Нафтогаз Украины" и Газпром подписали соглашение о конфиденциальности для разработки структуры Паласа еще в 2007 г. Ответственными за проект определили государственное АО "Черноморнафтогаз" и ООО "Газфлот”. Для его реализации требовалось одобрение на политическом уровне, сообщает РосБизнесКонсалтинг

По данным еженедельника «Комментарии», еще недавно любые заявления властей двух стран и шаги по освоению приграничных шельфовых структур строго ограничивались переговорами о делимитации границ в Керченском проливе и прилегающем секторе Черного моря. Стороны «обязались до окончания спора ограничить всякую хозяйственную деятельность» в этой зоне.

Глубоководная «структура Паласа» расположена под толщей воды более 1 км. Как пишут «Комментарии», «условная граница делит ее почти пополам, но поскольку большая часть площади расположена на территории Украины, данная часть шельфа является лицензионной собственностью украинского государственного АО «Черноморнафтогаз».

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