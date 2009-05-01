Мировые цены на нефть минимально повысились

Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 30 апреля на ведущих нефтяных биржах повысились на небольшие значения. Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в июне составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 50,80 (+0,02) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 51,12 (+0,15) долл./барр.

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