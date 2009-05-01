Мировые цены на нефть минимально повысились

01:08, 01 мая 2009
Общество
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Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 30 апреля на ведущих нефтяных биржах повысились на небольшие значения.

Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в июне составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 50,80 (+0,02) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 51,12 (+0,15) долл./барр.

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