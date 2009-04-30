Что делать со студентами, у которых нет денег?

В связи со сложной экономической ситуацией Министерство образования и науки начало разработку механизма прерывания студентами учебы с последующим восстановлением на основании заявления об отсутствии на данный момент возможности оплаты учебы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МОН.

В настоящее время студент, написавший заявление на отчисление по собственному желанию, автоматически считается отчисленным по неуважительным причинам, объяснили в пресс-службе.

«Необходимо изменить эту практику и предоставить возможность восстанавливаться на учебу в сроки, определенные совместно с учебным заведением», - подчеркнул заместитель директора Департамента высшего образования Юрий КОРОВАЙЧЕНКО.

***

Министерство образования и науки критически оценивает законопроект «О внесении изменений в статью 64 Закона Украины «О высшем образовании» об отсрочке платы за учебу студентов-контрактников, где, к сожалению, отсутствует нормативный механизм такой отсрочки.

По мнению МОН, этот законопроект может привести к дефициту средств в университетах, которые должны выплачивать заработную плату преподавателям, осуществлять оплату коммунальных услуг и возобновлять материальную базу. Очевидно, отсутствие поступления средств заблокирует проведение учебного процесса, особенно тех направлений и специальностей, где малый объем государственного заказа, отметили в министерстве.

Также, считают в Минобразования, закон об отсрочке может повлечь социальное напряжение в студенческой среде, поскольку расходы на учебу будут осуществляться за средства тех студентов, которые уплатили своевременно.

Кроме того, обращают внимание в министерстве, проект закона требует разработки и принятия нормативно-правового документа для нормирования критериев, в соответствии с которыми будет предоставляться отсрочка конкретному студенту и будет определяться количество студентов в группе, которым можно предоставлять отсрочку, ведь другой подход может повлечь коллапс экономической деятельности вузов.

Требует определенности, по мнению МОН, и вопрос механизма погашения задолженности студентами, которым предоставлена отсрочка на выпускном курсе. Авторы законопроекта должны были определить источники компенсации стоимости учебы студентов, которым предоставлена отсрочка платежей, считают в министерстве.

В то же время министр образования и науки обратился к ректорам о предоставлении льготных кредитов для учебы студентам: "В условиях, когда тысячи людей теряют работу, а соответственно и возможность платить за учебу детей, отказывать в предоставлении этих кредитов нельзя".

Как сообщал УНИАН, 10 апреля заместитель министра образования и науки Украины Павел ПОЛЯНСКИЙ заявлял, что Минобразования выражает полную поддержку инициативе народных депутатов Украины относительно наделения высших учебных заведений правом предоставлять отсрочку в оплате за учебу студентам-контрактникам в условиях экономического кризиса.

Он, в частности, отмечал, что студенты должны платить за учебу “не для того, чтобы, как сегодня говорят, выживали те или другие учебные заведения”.

П.ПОЛЯНСКИЙ отметил, что университеты и даже частные высшие учебные заведения сегодня содержатся на средства налогоплательщиков и предоставляют образовательные услуги. “А соответственно, как по мне, должны танцевать под потребителя этих образовательных услуг”, - сказал он.

По словам заместителя министра, “так можно договориться до того, что поликлиника будет иметь право оказать смертельно травмированному человеку медицинскую помощь или не оказать под тем предлогом, что ищет «своего» больного».

Соответствующий проект закона «О внесении изменения в статью 64 Закона Украины «О высшем образовании» (об отсрочке платы за учебу)» был внесен в парламент 29 декабря 2008 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в условиях экономического кризиса возникла необходимость разрешить вузам до стабилизации экономического положения в Украине предоставлять отсрочку студентам-контрактникам в оплате за учебу сроком до одного года.