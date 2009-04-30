Свиной грипп больше не свиной

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по настоянию правительств ряда стран и представителей мясной отрасли решила больше не использовать в отношении новой разновидности гриппа термин "свиной грипп", а заменить его техническим названием вируса - "грипп A (H1N1)", говорится в сообщении на сайте организации.

"Начиная с сегодняшнего дня, ВОЗ будет называть новый вирус гриппа "грипп A (H1N1)", - говорится в заявлении.

Ранее производители мяса и мясной продукции, а также несколько стран и представители ЕС призывали изменить название болезни, так как, по их мнению, оно вводит людей в заблуждение. Люди, опасаясь заразиться, отказываются от свинины, хотя, как заверяют специалисты, ее употребление в пищу не представляет никакой опасности для здоровья. В результате, полагают эксперты, свиноводческая отрасль может понести большие финансовые потери, сообщает РИА "Новости".

ВОЗ в четверг официально подтвердила 236 случаев заболевания людей свиным гриппом. По данным организации, больше всего заболевших - 97 - в Мексике.

Всего зафиксировано восемь летальных исходов - семь в Мексике, один - в США.