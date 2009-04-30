Шахтеры получили зарплату за март
Об этом сообщил министр
Всем шахтерам государственных предприятий отрасли, по состоянию на 12.00 30 апреля, выплачена заработная плата за март 2009 года.
Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства угольной промышленности, об этом сообщил сегодня министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ на аппаратном совещании Минуглепрома.
По его словам, с первых дней мая начнется выплата заработной платы за апрель нынешнего года.
Министр отметил, что на полдень нынешнего дня со всех государственных предприятий отрасли в Минуглепром поступили телеграммы о завершении расчетов по зарплате за март 2009 года.
Как сообщал УНИАН, правительство приняло решение ежемесячно, начиная с марта 2009 года, выделять из Стабилизационного фонда 350 млн. грн. на выплату зарплат шахтерам.