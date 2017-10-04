Три офицера УГО понесли дисциплинарное наказание за нападение на журналистов – Гелетей

Трех военнослужащих Управления государственной охраны (УГО) привлекли к дисциплинарной ответственности за препятствование съемке съемочной группой программы «Схемы» во время празднования свадьбы сына генпрокурора Юрия Луценко. Об этом говорится на сайте УГО.

Читайте такжеЛуценко прокомментировал нападение охранников на журналистов во время празднования свадьбы его сына (видео)«За несоблюдение требования закона «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» защищать и уважать конституционные права и свободы человека и гражданина, быть образцом высокой культуры, скромности и выдержки и за нарушение требования Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины, согласно которой военнослужащий должен быть образцом высокой культуры, скромности и выдержки, двое офицеров-участников инцидента и их руководитель привлечены к дисциплинарной ответственности», – написал в Facebook начальник управления УГО Валерий Гелетей и добавил, что с личным составом провели дополнительные занятия по соблюдению правил воинской вежливости и поведению военнослужащих.

Также на сайте управления сообщается, что в ближайшее время планируется «круглый стол» с экспертами в области взаимодействия со средствами массовой информации и представителями СМИ для выработки превентивных механизмов, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.

Закрытая вечеринка по случаю свадьбы сына генерального прокурора состоялась 15 сентября в ресторанном комплексе под Киевом. Журналистам удалось зафиксировать, как служебные автомобили использовались для складывания подарков и перевозки лиц, которые не входят в госструктуры, в частности визажистки невесты.

На празднике старшего сына Юрия Луценко присутствовали первые лица государства, а также ряд министров и народных депутатов. Чтобы журналисты не увидели посетителей, сотрудники УГО пытались помешать им зафиксировать эти события на видео, а во время выезда с праздника президента Порошенко совершили физическое нападение на съемочную группу, чтобы воспрепятствовать съемке этого момента. В результате оператор «Схем» Борис Троценко получил сотрясение мозга и повреждение руки.

Впоследствии начальник УГО Валерий Гелетей позвонил журналисту программы «Схемы» Михаилу Ткачу и извинился за инцидент. Во время встречи с журналистами начальник УГО отметил, что служебная проверка в отношении сотрудников УГО, которые совершили нападение на журналистов программы, не выявила нарушений в их действиях.

Начальник УГО объяснил действия своих подчиненных тем, что «этот военнослужащий споткнулся, упал и зацепился за оператора».

Журналисты написали заявление в полицию о препятствовании их профессиональной деятельности.