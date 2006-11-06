Состоится презентация Adobe Acrobat 8 - умного документа для бизнеса

16 ноября в конгресс-холле гостиницы Президента «Киевский» (ул. Госпитальная, 12) состоится конференции «Презентация Adobe Acrobat 8 - Умный документ для Вашего бизнеса!». Конференция пройдет в рамках общеевропейского роуд-шоу компании Adobe.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте официального дистрибьютора Adobe в Украине компании «Софтпром» http://www.softprom.ua/qcmn.phtml?o=28 или через электронную почту marketing@softprom.kiev.ua (нужно указать фамилию, имя и отчество, название кампании, должность, контактный телефон, e-mail, почтовый адрес с индексом).

Программа конференции:

09.30 – 10.00 Регистрация участников

10.00 – 10.45 Что нового в Acrobat 8: Обзор новинок и стратегии развития Adobe – Павел Черкашин, глава представительства Adobe в России и СНГ

10.45 – 11.45 Acrobat 8 Professional для бизнеса: Автоматизация процессов бизнеса - Andreas Burkard, технический специалист компании Adobe (синхронный перевод)

11.45 – 12.00 Кофе-пауза

12.00 – 12.30 Сотрудничество и партнерство: новые возможности и преимущества Acrobat и Acrobat Connect - Andreas Vogel, технический специалист компании Adobe (синхронный перевод)

12.30 – 13.00 Как соблюсти права на интеллектуальную собственность - Andreas Vogel, технический специалист компании Adobe (синхронный перевод)

13.00 – 13.45 Обед

13.45 – 14.30 Acrobat 8 в допечатной подготовке – CS 2.3 - Andreas Burkard, технический специалист компании Adobe (синхронный перевод)

14.30 – 14.45 Лотерея

Новая версия Adobe Acrobat 8 с улучшеным меню позволяет комбинировать файлы, совместно работать над документами и защищать Вашу интеллектуальную собственность. Adobe Acrobat 8 помогает заполнять и хранить формуляры в режиме офлайн, а также использовать для них электронную-цифровую подпись.